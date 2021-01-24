Майдан 24 січня вийшов із перемовин з Януковичем - атака «Беркуту» і нові барикади

Майдан 24 січня вийшов із перемовин з Януковичем - атака «Беркуту» і нові барикади

Укрінформ
Під час Революції Гідності, в ніч на 24 січня 2014 року, учасники протестів на Майдані проголосували за вихід із перемовин з Януковичем і відмовилися звільняти вулицю Грушевського.

Відтак, Арсеній Яценюк зі сцени оголосив розширення території Майдану до вулиці Ольгінської, де згодом звели нові барикади, повідомляє Укрінформ.

На Майдані, після двадцятигодинного перемир’я, біля стадіону «Динамо», знову розпочалися зіткнення між активістами та силовиками. Причиною стали постріли гумовими кулями з боку спецпризначенців. Після цього у правоохоронців полетіло каміння та «коктейлі молотова».

Протестувальники зайняли приміщення Міністерства аграрної політики на Хрещатику.

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Залишалися також захопленими облдержадміністрації у 8 обласних центрах України. В облозі були адміністрації у 4 містах: Полтаві, Чернігові. Ужгороді та Луцьку. У Черкасах, захоплену напередодні Черкаську ОДА, відбила міліція. В місті було схоплено і ув’язнено 58 людей.

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