Допомога українцям в умовах пандемії: Мендель відзначила злагоджену роботу влади

Підтримка парламентом ініційованих Президентом Володимиром Зеленським законопроєктів щодо підтримки бізнесу є прикладом злагодженої співпраці влади заради допомоги українцям в умовах пандемії.

Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбуці прессекретарка Президента Юлія Мендель.

«Сьогодні парламент ухвалив пакет надважливих законів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, які стануть підтримкою як для малого бізнесу, так і для пересічних громадян у разі локдауну… Підтримка цих законопроєктів - приклад злагодженої співпраці влади заради допомоги українцям», - зазначила вона.

Мендель нагадала, що, зокрема, закон №4429 встановлює, кому і в яких випадках буде надаватися матеріальна допомога у разі посилення карантину, а закон №4430 у випадку оголошення локдауну звільнить від сплати єдиного податку і ЄСВ найменших суб’єктів підприємництва - платників першої групи і самозайнятих осіб; буде дозволено списати податкові борги, якщо це невеликі суми, або відтермінувати їх погашення та звільнити громадян і підприємства від сплати податку на доходи.

«Це конкретні стимули, які допоможуть бізнесу не накопичити борги, якщо доведеться призупинити діяльність. В комплексі з іншими законопроєктами це дасть можливість бізнесу підготуватися до можливого локдауну і пройти його без серйозних втрат», - вважає Мендель.

Вона також відзначила, що зміни до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» визначають конкретні джерела фінансування заходів, передбачених першими двома законопроєктами через створення окремого Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкт №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.