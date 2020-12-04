Закони про підтримку бізнесу дозволять втримати вітчизняну економіку — радник глави ОП

Ухвалення Верховною Радою президентських законопроєктів щодо підтримки бізнесу на карантині дозволить втримати вітчизняну економіку і пройти можливий локдаун без серйозних втрат.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

“Безумовно, це вкрай важливе голосування. І дякую парламенту за підтримку законопроєктів, ініціатором яких виступив Президент України. Володимир Олександрович (Зеленський, Президент України — ред.) неодноразово підкреслював, що держава на має права залишити громадян сам на сам з економічними негараздами”, - сказав він.

Подоляк підкреслив, що саме тому потрібні продумані і акцентовані програми підтримки. “Хочу окремо наголосити на тому, що у цей незвичний “ковідний” час парламентарії підтримали не Президента, а державу та народ. Це і є обов’язок народних депутатів. Запровадження матеріальної допомоги та низки податкових стимулів для громадян та бізнесу на період карантину дозволить втримати економіку нашої держави, а підприємцям пройти можливий локдаун без серйозних втрат”, - підкреслив радник керівника ОП.

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Зокрема, нагадав він, по 8 тисяч гивень одноразової матеріальної допомоги отримають ФОПи та наймані працівники компаній, які потрапляють під обмеження на час карантину.

Так, ФОП першої групи отримають податкові канікули за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Окрім того, згідно з ухваленими законами, компанії отримають матеріальну допомогу для збереження робочих місць. Також списується податковий борг платникам податків, якщо він не перевищує 3060 гривень.

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“А конкретними змінами до держбюджету ми розширюємо перелік напрямків, для яких можна використовувати гроші з Фонду по боротьбі з наслідками епідемії коронавірусу. Це прямо вказує на стратегічний підхід Президента: ми не лише пропонуємо суспільству план підтримки бізнесу і громадян, а й одразу закладаємо під це фінансування”, - резюмував Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 4 грудня ухвалила низку президентських законопроєктів, спрямованих на підтримку бізнесу під час карантинних обмежень.

Фото: ДЕТЕКТОР МЕДИА