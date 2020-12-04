Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу на період карантину

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт Президента щодо підтримки платників податків на випадок введення жорсткого карантину.

Як передає кореспондент Укрінформ, за законопроєкт 4430 проголосувало 305 народних депутатів.

Згідно з документом, з метою підтримки платників податків на період карантину пропонується списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 1 листопада 2020 р. (це положення стосується 4 млн боржників на суму податкового боргу 1,3 млрд грн).

Передбачається відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень (може бути відстрочено сплату 310 млн грн близько 80 тисячам фізосіб - підприємців та громадян), а також списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом та збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій комітету та необхідним техніко-юридичним доопрацюванням.

Народні депутати також доручили Голові ВР Дмитру Разумкову негайно підписати цей закон.