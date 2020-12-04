Шмигаль закликав Раду підтримати податкові канікули та одноразову «карантинну» допомогу бізнесу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, які передбачають податкові канікули для бізнесу та одноразову допомогу підприємцям і їхнім працівникам на період введення жорсткого карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав у Верховній Раді.

"Цими законопроєктами (4430 та 4431 - ред) пропонується надати одноразове матеріальну допомогу застрахованим особам в розмірі 8 тисяч гривень. Допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок посилення карантину, фізичним особам підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування. Звичайно є певні вимоги на отримання такої допомоги - працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві, діяльність якого обмежується на період дії посилених карантинних обмежень",- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що для того аби отримати допомогу, треба буде зробити три кроки: зайти на єдиний вебпортал електронних послуг "Дія", на цьому порталі пройти електрону ідентифікацію зп допомогою BankID та заповнити номер банківського рахунку і очікувати на виплату.

Законопроєкті 4430 має цілий ряд податкових ініціатив - це запровадження податкових канікул для 200 тис. фізичних осіб підприємців 1-ї групи, який передбачає звільнення їх від сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 по травень 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями. Так Глава держави вніс до Верховної ради законопроєкт 4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону 4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2

Окрім того, Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт 4431 про внесення змін до держбюджету України на 2020 рік який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.