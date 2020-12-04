Соцпідтримка на карантині: Рада схвалила один із законопроєктів Зеленського

Рада схвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

За відповідне рішення проголосували 297 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«26 листопада Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо підтримки українців та бізнесу у випадку провадження посиленого карантину. Це необхідні ініціативи, яких потребуватимуть люди, якщо протиепідемічні заходи будуть посилені. Наразі ситуація складна, але контрольована, проте ми не виключаємо погіршення ситуації і треба буде реагувати швидко та прогнозовано», - сказав Прем'єр Денис Шмигаль, представляючи президентський законопроєкт.

Парламентарії також одразу проголосували за негайне підписання Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим цього документа.

Законом «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» пропонується забезпечити у 2020 році за рахунок Державного бюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Також на таку допомогу, відповідно до документа, можуть розраховувати суб’єкти господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників. Одноразову компенсацію отримають й суб’єкти господарювання за витрати, понесені за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Протягом строку дії карантину та шести місяців після нього буде можливість одержати державну підтримку у суб’єктів малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування. Для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, на період дії карантину та протягом одного місяця після нього буде продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину.

Передбачається скасування стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період. Пропонується не застосовувати під час карантину норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

Ініціатор документу запропонував включати до страхового стажу людини період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів. З метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам – підприємцям пропонується надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкт №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.