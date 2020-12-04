Законопроєкт Зеленського про соцпідтримку на карантині пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити президентський законопроєкт №4430 про підтримку платників податків на карантині, запровадженому з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це поінформував перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у Телеграм-каналі.

"Щойно податковий комітет одноголосно затвердив законопроєкт про підтримку бізнесу №4430 за основу і в цілому. Це той закон, в якому списання податкових боргів до 3060 грн", - повідомив Железняк.

Депутат додав, що це була остання перешкода на шляху до голосування за законопроєкт внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України у залі парламенту.

Ярослав Железняк висловив думку, що на сьогоднішньому засіданні, до 12:00 4 грудня, парламент ухвалить за основу і в цілому весь пакет законопроєктів Президента щодо підтримки бізнесу на період карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Так, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Окрім того, Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт №4431 про внесення змін до Держбюджету України на 2020 рік, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.