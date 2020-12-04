Підтримка на карантині: Зеленський прокоментував ухвалення законів

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним із метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку «за» та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії. Завдяки цим законам держава зможе надати компенсації тим, хто буде змушений призупинити свою діяльність через карантинні заходи, які можуть бути вжиті для стабілізації епідемічної ситуації в країні», – зазначив Президент.

У цьому контексті в ОП нагадали, що парламент ухвалив за основу та в цілому законопроект № 4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Також Верховна Рада проголосувала в цілому за президентський законопроект № 4430 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Третій закон, ініційований Главою держави та ухвалений Верховною Радою в цілому, – «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (законопроект № 4431).

Документ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: надання одноразової матеріальної допомоги громадянам у разі посилення карантину; надання матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць; надання одноразової компенсації бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.

Як повідомляв Укрінформ, за ухвалення законопроєкту Президента щодо підтримки платників податків на випадок введення жорсткого карантину №4430 проголосували 305 народних депутатів. За ухвалення законопроєкту 4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 304 народні депутати. Законопроєкт № 4429 прийнято 297 голосами в цілому.

Фото: Офіс Президента