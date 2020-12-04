Підтримка на карантині: Зеленський прокоментував ухвалення законів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку «за» та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії. Завдяки цим законам держава зможе надати компенсації тим, хто буде змушений призупинити свою діяльність через карантинні заходи, які можуть бути вжиті для стабілізації епідемічної ситуації в країні», – зазначив Президент.
У цьому контексті в ОП нагадали, що парламент ухвалив за основу та в цілому законопроект № 4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.
Також Верховна Рада проголосувала в цілому за президентський законопроект № 4430 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.
Третій закон, ініційований Главою держави та ухвалений Верховною Радою в цілому, – «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (законопроект № 4431).
Документ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: надання одноразової матеріальної допомоги громадянам у разі посилення карантину; надання матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць; надання одноразової компенсації бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.
Як повідомляв Укрінформ, за ухвалення законопроєкту Президента щодо підтримки платників податків на випадок введення жорсткого карантину №4430 проголосували 305 народних депутатів. За ухвалення законопроєкту 4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 304 народні депутати. Законопроєкт № 4429 прийнято 297 голосами в цілому.
Фото: Офіс Президента