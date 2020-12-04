Для людей та бізнесу: Шмигаль назвав програми підтримки на карантині

Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, які передбачають підтримку з боку держави людям та бізнесу, якщо карантинні обмеження будуть посилені.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Які програми підтримки діятимуть у разі запровадження жорсткого карантину? Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватися найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок посилення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування», - написав Шмигаль.

За його словами, у разі потреби буде надана одноразова матеріальна допомога юридичним особам з метою збереження робочих місць. Наприклад, якщо підприємець-юридична особа вимушено скорочує тривалість робочого часу працівника через посилений карантин, то він зможе отримати одноразову допомогу на одного такого працівника до 8 тис. грн.

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Передбачена одноразова компенсація витрат юридичних осіб, понесених на сплату ЄСВ. Відповідна допомога надається тим бізнесам, чия діяльність буде призупинена у випадку посилення карантинних заходів. Сума буде розраховуватися як середнє значення сплачених сум ЄСВ за десять місяців.

"Запровадження податкових канікул для 200 тисяч ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 року до травня 2021 року. Списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма податками й зборами не перевищує 3060 грн та він непогашений станом на 1 листопада 2020 року», - додав прем'єр.

Він відзначив, що також у разі запровадження жорсткішого карантину буде відтерміновано на строк до одного року сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.

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Також планується списання пені та штрафні санкції з податкових боргів, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набуття чинності цього документу.

За словами прем'єра, актуальним питанням стане збільшення втричі (з 1 020 грн до 3 060 грн) порогу податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходи стягнення.

Також передбачається звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв'язку з посиленим карантином — матеріальна допомога не буде оподатковуватися ПДФО та податком на прибуток.

"Зазначені кроки мають допомогти людям та чесному бізнесу пройти період жорстких карантинних обмежень у разі їх запровадження. Вдячний Президенту та народним депутатам за злагоджену роботу на благо українців», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що КМУ не має наміру запроваджувати жорсткі карантинні обмеження у грудні. Уряд може поставити питання щодо посилення карантину на початку січня 2021 року, якщо ситуація із розповсюдження на території України коронавірусної інфекції погіршиться.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.