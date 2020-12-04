Карантин в Україні можуть посилити на початку січня – Прем’єр

Уряд може поставити питання щодо посилення карантину на початку січня 2021 року, якщо ситуація із розповсюдження на території України коронавірусної інфекції погіршиться.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У грудні-місяці ми не плануємо, окрім існуючих на сьогодні обмежень, які стосуються помаранчевої зони, у якій знаходиться Україна, посилювати інші карантинні заходи. Можемо прогнозувати, що медична система витримає. Сьогодні міністр охорони здоров'я про це повідомляв. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, том ми можемо підняти це питання на початку січня», - сказав Шмигаль.

За його словами, більш конкретну інформацію уряд має намір оприлюднити на своєму засіданні у наступну середу. Прем'єр запевнив у тому, що КМУ має чіткий поетапний план дій.

«Він вивірений, ми дивимося на те, щоб роблять країни світу та маємо свої нововведення. Жодних експериментів, все надзвичайно ретельно прораховується, всі можливості наукової системи, аналітичних українських центрів урядових. Всі рішення приймаються на підставі чітких розрахунків», - сказав він.

Шмигаль запевнив у тому, що подальші карантинні кроки уряд обговорює із головами обласних державних адміністрацій та громад.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що тоді різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня заявив про те, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.