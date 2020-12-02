У Кабміні спростовують, що введення локдауну пов’язане з траншем МВФ

Влада розглядає декілька варіантів подальших карантинних обмежень, але жодного конкректного рішення з цього приводу поки не ухвалено.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна 24» у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обговорювалося декілька варіантів , але станом на зараз реально жодного рішення не ухвалено. Ми дійсно чекаємо від МОЗ розширеного аналізу карантину вихідного дня, тому що бачимо поки що тільки статистику, яка озвучується щоденно, але ми чекаємо і прогнозів», - сказав Немчінов.

За його словами, згідно з законом уряд повідомить про рішення, яке ухвалить, за 7 днів до його запровадження.

Міністр наголосив, поки КМУ має підготуватися , щоб мати можливість компенсувати наслідки такого кроку економіці, а також людям, які можуть постраждати від жорсткого карантину.

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Немчінов зазначив, що під час засідань низки робочих груп, які опрацьовують питання, пов'язані із карантинними обмеженнями, говорили, що не йдеться про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту, наприклад.

"Що стосується галузі торгівлі, креативних індустрій, то я думаю, що тут обмеження будуть більшими, але в який бік, треба дивитися на кваліфіковані висновки експертів. Розглядається декілька варіантів, тому після того, як отримаємо висновки фахівців, тоді можна буде упевнено говорити конкретніше", - сказав він.

Водночас відповідаючи на запитання ведучого про те, чи дійсно локдаун не буде розпочато у повному обсязі, поки Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду, як про це пишуть деякі телеграм-канали, урядовець заявив, що «жодного разу така умова не обговорювалася».

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що тоді різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня заявив про те, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.