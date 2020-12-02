Ткаченко закликає відвідати заклади культури вже у ці вихідні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців просто у цей вікенд відвідати заклади культури та сфери креативних індустрій, адже карантин вихідного дня більше не діє.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Міністр зауважив, що тепер рітейл, заклади культури та бізнес сфери креативних індустрій, керуючись обмеженнями помаранчевої зони, знову можуть працювати у найбільш прибутковий для них час та сезон.

"Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити", - написав Ткаченко.

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Він закликав українців "зробити паузу у доставках додому" і просто зараз спланувати цікаві вихідні.

"Не сумнівайтесь, заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування цілком безпечно! Давайте не гаяти час та придбаним квитком, абонементом чи кавою підтримаємо сферу", - звернувся до співвітчизників глава МКІП.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня оголосив, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, запровадженого до 30 листопада.