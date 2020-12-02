Сценарію та інструментів для дефолту зараз немає – Милованов

Не варто розглядати можливість дефолту - сценарію і інструментів для дефолту в України зараз немає.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав радник глави Офісу президента і ексміністр економіки Тимофій Милованов.

«Навіть близько (розглядати сценарій дефолту не варто - ред.). Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба», - заявив Милованов.

За його словами, аналітика щодо міжнародних та українських ринків істотно відрізняється.

«Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні. Подивимося. Я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична», - підбив підсумок ексміністр.

Раніше Милованов заявляв, що українська економіка, в разі введення повного локдаунуа, втратить утричі менше, ніж під час весняного карантину. Адже за цей час економіка адаптувалася до умов карантину.