Сценарію та інструментів для дефолту зараз немає – Милованов
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав радник глави Офісу президента і ексміністр економіки Тимофій Милованов.
«Навіть близько (розглядати сценарій дефолту не варто - ред.). Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба», - заявив Милованов.
За його словами, аналітика щодо міжнародних та українських ринків істотно відрізняється.
«Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні. Подивимося. Я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична», - підбив підсумок ексміністр.
Раніше Милованов заявляв, що українська економіка, в разі введення повного локдаунуа, втратить утричі менше, ніж під час весняного карантину. Адже за цей час економіка адаптувалася до умов карантину.