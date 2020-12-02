Милованов виступає за локдаун, але не для всієї економіки

В Україні потрібно запровадити жорсткі карантинні обмеження на три-чотири тижні для тих сфер економіки, де найбільша ймовірність поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав радник глави Офісу президента і колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

"Я виступаю за запровадження довгострокового, три-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найвища. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу. Або запроваджувати короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, покращити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність", - зазначив Милованов.

За його словами, якщо не зробити локдаун, то в якийсь момент хворітиме половина людей або третина. Також він зазначив, що захворюваність на COVID-19 буде на піку саме взимку, але і навесні епідемія не зникне.

"Взимку він на піку. Хочу зауважити, що багато чого ще залежатиме від того, коли ми отримаємо вакцину і чи будемо ми готові розгортати систему вакцинації, щоб швидко вакцинувати людей", - вважає Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає «Інтелектуальний локдаун». У разі його запровадження він передбачатиме, що різні регіони будуть виходити з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.