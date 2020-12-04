МОЗ не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця року - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме вводити жорсткий локдаун у зв'язку з коронавірусом до кінця грудня.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня. Адже бачимо стабільний приріст випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке є зараз у зв'язку з коронавірусом", - сказав Степанов.

Він зазначив, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації однак залишається на достатньо високому рівні, і є необхідність збити хвилю розповсюдження коронавірусу і довести її до мінімально можливих цифр. За словами міністра, МОЗ пропонує уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями починаючи з перших чисел січня. І тривалість такого карантину має бути протягом трьох тижнів.

"Ми вважаємо, що саме такі планові речі можуть підготувати нас до сезонного стрибка захворюваності на грип і максимально розвантажити нашу медичну систему", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що тоді різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня заявив про те, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.