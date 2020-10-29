На конкурс подали вже 40 ескізів Державного герба

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти на сьогодні вже отримало на конкурс на великий Державний Герб України 40 ескізів.

Про це сказала під час експертної дискусії в Укрінформі голова Держмистецтв, секретар Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу Галина Григоренко.

«На цей час ми, Державне агентство, разом з Міністерством культури та інформаційної політики приймаємо заявки від всіх охочих взяти участь у конкурсі. На сьогодні у нас вже є 40 ескізів великого Державного Герба України, які відповідають вимогам, які прописані в програмі та умовах конкурсу. Ми очікуємо на заявки до 1 листопада і потім ще поштовими відправленнями від тих, хто буде досилати свої роботи», - сказала Григоренко.

Водночас вона нагадала, що до суспільного обговорення було запрошено вищі навчальні заклади, а саме академічні кола, аби вони надіслали свої висновки і пропозиції. "Також приймаються звернення від громадян, і на сьогодні вони численні", - зауважила голова Держмистецтв.

Григоренко також повідомила, що в листопаді у Києві відбудеться виставка ескізів, поданих на конкурс великого Державного герба України.

«У листопаді в приміщенні Софії Київської ми плануємо провести публічну виставку всіх ескізів, які будуть надані на конкурс, для того, щоб громадськість, всі охочі могли з ними ознайомитися. І вже під час цієї виставки буде проведено засідання журі, яке проговорить, яким чином вони визначать переможця конкурсу», - сказала Григоренко.

Вона нагадала, що призначено три премії – перша, друга і третя, а також уточнила, що друга і третя можуть ділитися між учасниками.

«Журі ще на першому засіданні Оргкомітету запропонувало поетапну оцінку робіт, тобто спочатку будуть відбирати ті, які відповідають технічним умовам, що прописані в програмі конкурсу, а потім уже відбирати ескізи, які будуть унікальні, авторські, відповідатимуть тим вимогам, які прописані в статті двадцятій Конституції, і будуть виносити своє рішення, яке потім буде затверджено Оргкомітетом, будуть подані пропозиції на Кабінет Міністрів, і Міністерству юстиції буде доручено врахувати результати цього конкурсу при розробці закону про державні символи України», - розповіла Григоренко.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2020 року стартував загальнонаціональний конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України. Паралельно з цим Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про початок суспільного обговорення того, яким має бути ескіз великого Державного герба. Долучитися до обговорення було запрошено заклади вищої освіти, академічну та мистецьку спільноти, ЗМІ та всіх небайдужих громадян.

30 вересня Кабінет Міністрів на виконання вимог постанови Верховної Ради України від 25 серпня 2020 року постановив провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України; затвердити Положення про конкурс на кращий ескіз; утворити Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу; затвердити Положення про Оргкомітет. Своєю чергою Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу в тижневий строк затвердити Положення про журі конкурсу та його склад.

Міністерству культури та інформаційної політики уряд постановив забезпечити: здійснення витрат на проведення конкурсу в межах бюджетних асигнувань, передбачених МКІП у державному бюджеті на 2020 рік; суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України; подання до 1 грудня 2020 року Міністерству юстиції пропозицій за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту Закону України «Про державні символи України».

29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України». Постановою №3994 Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас, згідно із частинами третьою та четвертою ст. 20 Основного закону, великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.