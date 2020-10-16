Яким має бути великий Державний герб: МКІП запрошує до обговорення

1 жовтня 2020 року стартував загальнонаціональний конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Про це нагадує Міністерство культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Прийом матеріалів для участі в конкурсі триватиме до 1 листопада, але паралельно з цим розпочинається всебічне суспільне обговорення того, яким має бути ескіз великого Державного герба України», - йдеться в повідомленні.

Долучитися до обговорення запрошено заклади вищої освіти, академічну та мистецьку спільноти, ЗМІ та всіх небайдужих громадян.

Зокрема, під час обговорення пропонується розглянути такі питання: історичні передумови виникнення великого Державного Герба України, юридичні особливості його створення та прийняття, якими мають бути необхідні елементи, де саме і у який спосіб має використовуватися великий Державний Герб України у разі його прийняття.

Надсилати пропозиції просять адресу оргкомітету: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 або на електронну скриньку state.arts.agency@gmail.com.

Детальніше про умови конкурсу - в оголошенні на сайті МКІП.