Переможець конкурсу на кращий ескіз великого Держгерба отримає 100 тисяч

Стартував конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Переможець конкурсу отримає премію 100 тис. грн. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Фейсбуці.

"Стартував конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Конкурс триватиме до 1 листопада. Підсумки оргкомітет підіб'є до 1 грудня. Автори найкращих проєктів ескізів отримають премії. Перша – 100 тис. грн, друга – 50 тис. грн, а третя – 30 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України». Постановою №3994 Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

30 вересня уряд ухвалив постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України» (реєстр. №3994).

Так, до 1 листопада КМУ необхідно здійснити суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня - визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас, згідно з частинами третьою та четвертою ст. 20 Основного закону, великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

Співавторами проєкту постанови №3994 «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України» виступили, зокрема, Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.

Парламент ухвалив цю постанову на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.