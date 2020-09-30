В Україні оголосили конкурс на ескіз великого Державного Герба

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 вересня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається у проєкті постанови, на виконання вимог постанови Верховної Ради від 25 серпня 2020 року Кабінет Міністрів постановляє провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України; затвердити Положення про конкурс на кращий ескіз; утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу; затвердити Положення про Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу.

Своєю чергою, Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу доручено в тижневий строк затвердити Положення про журі конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба та його склад.

Міністерству культури та інформаційної політики уряд постановив забезпечити: здійснення витрат на проведення конкурсу в межах бюджетних асигнувань, передбачених МКІП у державному бюджеті на 2020 рік; суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України; подання до 1 грудня 2020 року Міністерству юстиції пропозицій за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту Закону України «Про державні символи України».

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України». Постановою №3994 Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

У термін до 1 жовтня 2020 року уряд було зобов'язано утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня - визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

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Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас, згідно із частинами третьою та четвертою ст. 20 Основного закону, великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

Співавторами проєкту постанови №3994 «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України» виступили, зокрема, Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.

Парламент ухвалив цю постанову на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.