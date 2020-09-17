Сейм Латвії заборонив георгіївську стрічку

Сейм Латвії концептуально схвалив поправки до законодавства, які передбачають заборону на використання георгіївської стрічки під час публічних, розважальних і святкових заходів, а також мітингів, маршів і пікетувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Сейму Латвії.

«У середу, 17 вересня, Сейм концептуально підтримав поправки до Закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів та поправки до Закону «Про мітинги, ходу і пікетування», які забороняють використання георгіївської стрічки в громадських розважальних і святкових заходах, а також під час мітингів, маршів і пікетів», - йдеться у повідомленні.

Наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації.

Виняток робиться лише в тому разі, якщо все вищеперераховане не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання вчинених режимами злочинів.