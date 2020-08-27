В Інституті нацпам'яті не бачать сенсу розробляти новий герб, коли вже є Тризуб

Тризуб є один з найгарніших гербів у світі, він прийнятний для всіх українців, тож немає потреби в розробці нового.

Про це сказав кореспонденту Укрінформу голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, коментуючи ухвалення Верховною Радою постанови про розробку ескізу Великого Державного Герба України.

«У 20-ій статті Конституції, дійсно, йдеться про Великий Герб України. Є історія питання, чому є ця стаття в Конституції, всі історики її знають. Але з точки зору фахівців Українського інституту національної пам’яті немає доцільності в розробці Великого Державного Герба України. Тризуба, який є зараз, цілком достатньо. Це консолідуючий герб, він зрозумілий, всіма сприйнятний», - сказав Дробович.

Водночас він додав, що логіка виникнення великих гербів зазвичай зумовлена тим, що є колишні імперії або країни, до яких входять декілька територій з окремою історією, геральдикою, - тож для того, щоб консолідувати в символічному плані ці території, існують великі герби.

«Для України це не потрібно. Український Тризуб – Герб Княжої держави – сприймається і в Донецьку, і у Львові, і в Севастополі, і в Києві. Всі його розуміють, відчувають. Він стародавній, і тому немає жодної потреби в розробці нового. Вже багато разів до цього питання поверталися, але нам здається, що є більш нагальні питання, якими можна зараз займатися», - зазначив голова УІНП.

Він також нагадав, що, за Конституцією, Малий Герб має бути обов’язковою частиною і Великого Герба.

«Тобто в будь-якому разі він там буде. В цьому немає великої проблеми. Але немає сенсу, якщо є прекрасний діючий герб, який усім зрозумілий, – один з найстильніших, найкрасивіших гербів взагалі у світі! І це не тільки позиція моя як українця, а й багатьох фахівців у цій темі, які кажуть, що це дуже лаконічний, дуже гарний герб. Тож наша позиція така. Наші фахівці вважають, що це недоцільно, і я з ними солідарний», - сказав Дробович.

Разом з тим він додав, що є законодавча влада, і УІНП як виконавча всіляко долучиться до експертизи, до розробки Великого Державного Герба.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 серпня ухвалила постанову “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” (№3994). Відтак вона доручила уряду провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба, до 1 грудня визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції.

Співавторами проєкту постанови №3994 “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” виступили, зокрема, Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.