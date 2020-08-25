Для ухвалення закону про великий герб потрібно 300 голосів - Разумков

Ухвалення закону про запровадження великого Державного Герба України, що відбуватиметься після затвердження результатів конкурсу на його кращий ескіз, потребуватиме 300 голосів народних депутатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 25 серпня.

"Є особлива процедура, передбачена Конституцією, цей законопроєкт треба буде ухвалювати в 300 голосів - не 226, а саме конституційною більшістю. Це унікальна ситуація, тому важливо, щоб до нього були долучені всі фракції та групи. Однак у першу чергу - геральдисти, експерти в цій сфері, науковці, які зможуть врахувати історичні та національні аспекти, пов'язані з розробкою та пропозиціями щодо Великого Герба", - зазначив Разумков.

При цьому він наголосив на необхідності провести законодавче унормування щодо всіх державних символів загалом.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада ухвалила постанову "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" (№3994).

У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також розв'язати питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Співавторами проєкту постанови №3994 "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" виступили зокрема Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.