Для ухвалення закону про великий герб потрібно 300 голосів - Разумков
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 25 серпня.
"Є особлива процедура, передбачена Конституцією, цей законопроєкт треба буде ухвалювати в 300 голосів - не 226, а саме конституційною більшістю. Це унікальна ситуація, тому важливо, щоб до нього були долучені всі фракції та групи. Однак у першу чергу - геральдисти, експерти в цій сфері, науковці, які зможуть врахувати історичні та національні аспекти, пов'язані з розробкою та пропозиціями щодо Великого Герба", - зазначив Разумков.
При цьому він наголосив на необхідності провести законодавче унормування щодо всіх державних символів загалом.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада ухвалила постанову "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" (№3994).
У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також розв'язати питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.
Співавторами проєкту постанови №3994 "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" виступили зокрема Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.