Допомога від ЄС: Рада ратифікувала меморандум і кредитну угоду

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро.

Як передає Укрінформ, рішення про ухвалення відповідного законопроєкту №0063 підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

"У зв’язку з негативними фінансово-економічними наслідками, зумовленими поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Європейським парламентом та Радою 25.05.2020 було прийнято остаточне рішення щодо можливості надання "виняткової" макрофінансової (кредитної) допомоги країнам Європейської політики сусідства, зокрема Україні, для підтримки зусиль з подолання ними наслідків кризи, зумовленої поширенням COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Це рішення відкрило можливість отримання Україною пільгового кредитування на суму 1,2 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД). Зазначена допомога стане доступною для України після підписання сторонами Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди та їх подальшої ратифікації.

Розроблення законопроекту зумовлене необхідністю набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у м. Брюсселі міжнародних договорів України, реалізація яких дозволить залучити зовнішній фінансовий кредитний ресурс на пільгових умовах для забезпечення належної стабільності фінансово-економічної системи держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до парламенту законопроєкт №0063 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)".

Європейська комісія у квітні цього року ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.