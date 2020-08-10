Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди зовнішніх запозичень – Мінфін

Україна у 2020 році ще розраховує отримати кредити від МВФ, Світового банку та за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС на загальну суму понад 3,3 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, посилаючись на інтерв’ю міністра фінансів Сергія Марченко виданню Kyiv Post.

За словами міністра, до кінця року в уряді розраховують на кредит від Світового банку на суму 700 млн доларів, на позику від МВФ у 1,4 млрд доларів, та на 1,2 млрд євро за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС. Марченко також нагадав про амбітну мету Мінфіну – перейти на інший формат співробітництва з МВФ і мінімізувати залежність від зовнішніх кредиторів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в цьому році вже отримала 2,1 млрд доларів від МВФ, 500 млн євро від ЄС за попередньою програмою макрофінансової допомоги та 50 млн доларів від Світового банку.

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