Разумков підписав постанову про конкурс на найкращий ескіз великого герба

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3994, опублікованій на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня постанову підписано. При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня після їх підписання передаються апаратом ВР для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР. Після цього такі документи набувають чинності.

Постановою №3994 Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також розв'язувати питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас згідно із частинами третьою та четвертої статті 20 Основного закону, Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

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Як повідомляв Укрінформ, співавторами проєкту постанови №3994 “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” виступили зокрема Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.

Парламент ухвалив цю постанову на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.