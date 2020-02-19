У середу, 19 лютого, Україна відзначає День Державного Герба.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України.

Відкритий конкурс щодо створення проєкту Державного Герба України, відповідно до постанови Верховної Ради, був оголошений 24 червня 1991 року (тобто ще за існування СРСР). Під егідою Комісії з питань культури й духовного відродження ВР було створено робочу групу–журі з депутатів, істориків, мистецтвознавців, музейників. 4 жовтня 1991 року експертна група підбила підсумки конкурсу. Для участі в ньому надійшло понад 200 робіт (усі вони тепер зберігаються в Центральному державному архіві органів центральної влади та управління).

Важливо, що 192 з них містили зображення тризуба у різних контекстах. Переміг у конкурсі проєкт історика–геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького. На думку Гречила, тризуб у графічній традиції періоду правління великого князя Володимира був прийнятий не випадково, оскільки «саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об’єднані в одній державі.

У 1918 році тризуб також було обрано гербом УНР як символ соборності українських земель. Такий герб має ідею поновлення традиції державності».

Наразі Великий Державний Герб України досі не затверджено.