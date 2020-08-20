В Україні до 1 грудня мають обрати ескіз Державного Герба

Група народних депутатів на чолі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували у парламенті проєкт постанови про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Як передає Укрінформ, текст документу оприлюднили на сайті ВР.

Так, проєктом постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

Зокрема, за проєктом постанови №3994 “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язують утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

Після цього, до 1 листопада, Кабмін повинен буде провести всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця конкурсу та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції встановлені за результатами конкурсу.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

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Водночас, згідно із частинами третьою та четвертою статті 20 Основного закону, Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

Згідно з інформацією, поданою у картці проєкту постанови, її співавторами, крім Голови ВР, виступили також перший віцеспікер Руслан Стефанчук, перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, його заступниця Аліна Загоруйко та член цього ж профільного комітету Дмитро Чорний.

Як повідомляв Укрінформ, розгляд проєкту постанови №3994 є одиним із шести питань порядку денного позачергової сесії ВР, яку спікер Дмитро Разумков розпорядився скликати 25 серпня.