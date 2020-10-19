Держава має створити інструменти для вивчення української - круглий стіл «Мова»

Держава має створити інструменти для можливості вивчення української мови.

Про це сказала мовна активістка Анастасія Розлуцька під час третього Національного круглого столу «Мова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Громадянське суспільство за останні роки зробило дуже багато для того, щоб закон про державну мову був прийнятий. На сьогодні на державі лежить відповідальність за впровадження цього закону, а власне створення інструментів для громадян України. Для того, щоб вони мали можливість вивчати державну мову і мали можливість послуговуватися напрацюваннями", - сказала Розлуцька.

Вона зазначила, що виконання закону про мову покладено на кілька інституцій, а саме на Секретаріат Упоноваженого із захисту мови, МКІП, а також на МОН.

Своєю чергою кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Софія Бутко додала, що закон про мову спрямований на захист української мови. За її словами, він у жодному разі не спрямований на дискримінацію будь-якої іншої мови.

Як повідомлялося, МКІП ініціював проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці обговорюватимуть культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему "Культура діалогу".

Під час засідання другого круглого столу в Одесі дискутували про історію.