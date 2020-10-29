МКІП оголосить конкурс на проєкти патріотичного спрямування – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосить найближчим часом конкурсний відбір з пошуку проєктів патріотичного спрямування.

Як передає Укрінформ, про це глава МКІП Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

«Незабаром Міністерство культури та інформаційної політики України нарешті зможе розпочати конкурсний відбір з пошуку проєктів патріотичного спрямування. Слідкуйте за новинами», - зазначив Ткаченко.

За його словами, Кабінет Міністрів вже підтримав ініційовану відомством постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів.

«Звертаю увагу, що 100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти», - підкреслив урядовець.

За його словами, це важливо, бо спрощує телевізійникам роботу над проєктами за рахунок державного фінансування.

Крім того, додав Ткаченко, складний час для кіноіндустрії не минув, «особливо для людей, які працюють у сфері, і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою».

«Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі», - наголосив він.

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Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2». Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування.