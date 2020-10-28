Уряд створив передумови для напрацювання Держпрограми розвитку народних художніх промислів

Уряд створив передумови для напрацювання Держпрограми розвитку народних художніх промислів

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проєкт постанови щодо розвитку народних художніх промислів.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці, проєктом документа створюються правові передумови для розроблення Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки.

«Народні художні промисли є однією з найважливіших традиційних галузей української культури та водночас перспективним сектором креативних індустрій – видів економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць», - зазначається в пояснювальній записці.

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При цьому зауважується, що попри те, що народні промисли були і залишаються візитівкою України, на сьогодні вони перебувають у стані занепаду.

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Проєкт постанови розроблено відповідно до указу Президента України від 18 серпня №329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

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