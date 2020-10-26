Ткаченко обговорив співпрацю з тимчасовою повіреною у справах США
Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін обговорили питання продовження співпраці двох країн у сферах медіа, культури, креативної економіки та туризму.
Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.
«Олександр Ткаченко розповів про ключові напрями роботи міністерства на найближчих 3-5 років», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, йшлося про Велику реставрацію, збереження культурної спадщини; втілення закону про туризм; культурну взаємодію з місцевими громадами завдяки сучасним Центрам культурних послуг у регіонах; розвиток креативних індустрій через використання експортного потенціалу народних художніх промислів.
«Маємо позитивний зворотний зв’язок, тож рухаємось далі!» - зазначив міністр за підсумками зустрічі.
Як повідомлялося, 21 жовтня Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі.