МКІП влаштовує музичний марафон Білорусь-Україна «Ми разом» - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики влаштовує музичний марафон Білорусь-Україна «Ми разом» 4 листопада цього року.

Про це очільник МКІП Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Білорусів та українців віками пов’язує спільна доля європейських цінностей. У кращих європейських традиціях об’єднаємось у тому, чим живемо – музикою, і з ініціативи #МКІП влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: "Ми разом", - написав він.

Ткаченко додав, що 4 листопада о 20:00 відбудеться концерт, присвячений двом народам, що лишаються вірним своєму серцю, багатовіковій дружбі та прагненню свободи.

"На хвилі музики дві країни згуртують Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ та Kozak System. А Сергій Кузін та Соня Сотник з Radio ROKS проведуть це так, що марафон увійде в музичну історію", - додав він.

За інформацією Ткаченка, концерт відбудеться на сцені київської STEREOPLAZA з трансляцією наживо на телебаченні та у "діджиталі", завдяки телеканалу М1, компанії «Таврійські Ігри» та Radio ROKS.