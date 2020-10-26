Національний круглий стіл «Щастя як мета»: Ткаченко закликав українців повірити у себе

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців повірити в себе і не керуватися принципом меншовартості, аби стати щасливою нацією.

Про це він сказав під час четвертого Національного круглого столу на тему «Щастя як мета», що проходить у Чернівцях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене тема «Щастя» пов’язана, в першу чергу, з розумінням чи вірою в самого себе. Якщо ми як нація, якщо ми як громадяни України зможемо повірити в самих себе, а не керуватися принципом меншовартості, я переконаний, що тема «Щастя» стане у нас суттєвим чинником для розуміння того, куди і як ми могли б рухатись. Ця зневіра в самих себе, неможливість побудувати діалог культурним способом, мати культуру діалогу багато в чому призводить нас до тих бід, з якими ми стикаємося щодня», - зазначив Ткаченко, побажавши українцям вірити в себе.

Міністр також висловив сподівання, що національні круглі столи допоможуть у культурі діалогу знайти відповіді на складні запитання.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова».

Також мають відбутися круглі столи: 9 листопада у Кривому Розі – на тему «Екологія»; 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.