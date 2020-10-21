Ткаченко розраховує, що Рада ухвалить закон про медіа після виборів

Ткаченко розраховує, що Рада ухвалить закон про медіа після виборів

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що Верховна Рада після місцевих виборів ухвалить законопроєкти про медіа та туризм.

Про це глава МКІП сказав на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас законопроєкт про медіа, який має діяти вже відповідно до угоди з ЄС, знаходиться у парламенті на розгляді. Сподіваємося, що після виборів до нього дійде черга. Так само зареєстрований законопроєкт про туризм, який відповідає Угоді з ЄС, який також стандарти туризму наблизить до нормативів ЄС», - сказав Ткаченко.

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За його словами, МКІП готує низку інших проєктів законів, які, зокрема, стосуються ефективної охорони та збереження культурної спадщини, забезпечення прав населення на доступні та якісні культурні послуги у контексті реформи децентралізації.

Крім того, додав Ткаченко, відомство активно працює разом з експертами ЄС над проєктами з медіаграмотності та заходами, пов'язаними із державною програмою розвитку народних художніх промислів, яка найближчим часом буде ухвалена на засіданні уряду.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт "Про медіа" (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонував запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.

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27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції. Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики, відкоригувати ці питання до другого читання.

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29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") повідомив, що члени цього комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

Презентація законопроєкту про туризм відбулася в Укрінформі 28 вересня.

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