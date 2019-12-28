Текст законопроєкту “слуг народу” про медіа з’явився на сайті Ради

Текст законопроєкту “слуг народу” про медіа з’явився на сайті Ради

Укрінформ
Проект Закону “Про медіа”, поданий депутатами фракції “Слуга народу”, зареєстрували у Верховній Раді.

На сайті парлементу опублікований текст законопроєкту № 2693.

“Проект спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа”, - зазначається у документі.

Як повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, окрема стаття законопроекту присвячена визначенню термінів у сфері медіа. Визначено, зокрема, значення термінів: “аудіовізуальне медіа”, “друковане медіа”, “онлайн-медіа” та інші. При цьому, зазначено, що терміни та поняття “реальний конфлікт інтересів”, “потенційний конфлікт інтересів” у цьому документі застосовуються у значенні, визначеному законом України “Про запобігання корупції”. Інші терміни, що застосовуються в цьому проекті, вживаються у значеннях, встановлених законами “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про інформацію”. Терміни та поняття, визначення яких не надано законодавством України, застосовуються у значенні, визначеному галузевими стандартами, діловою практикою або міжнародними стандартами.

Читайте також: Ткаченко прокоментував появу законопроєкту про скасування "мовного" закону

Законопроект покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Законопроектом передбачено, що діяльність у сфері медіа ґрунтується на принципах свободи поширення та отримання інформації, свободи діяльності суб’єктів у сфері медіа, у тому числі вільного визначення змісту інформації, та свободи господарської діяльності. Відповідно до проекту Закону, цензура у сфері медіа забороняється. Проектом визначено основні завдання державної політики у сфері медіа. Передбачено, що Верховна Рада України визначає засади державної політики у сфері медіа та законодавчі основи її реалізації; Кабінет Міністрів України, центральні та інші органи виконавчої влади, органи державної влади, колегіальні конституційні органи в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію засад державної політики у сфері медіа. Органом державного регулювання діяльності у сфері медіа, а також органом нагляду (контролю) у цій сфері є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Читайте також: Голова НСЖУ прокоментував представлений Ткаченком законопроєкт про медіа

Один з авторів проекту Закону про медіа, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи законодавчу ініціативу, наголосив: “Ліцензуванню за законопроектом підлягає виключно діяльність з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу. Отже, твердження про те, що вся преса підлягає ліцензуванню, не відповідає дійсності. Оскільки дія закону поширюється на онлайн-медіа, відповідно, до них можуть бути застосовані заходи реагування та санкції, передбачені законом. В тому числі штрафи й заборона поширення медіа на території України, яка відбувається виключно за рішенням суду(!)”. Голова комітету також підкреслив, що “мовні питання в остаточній версії закону повністю відображають посилання на Закон про захист української мови та навіть розширюють його застосування для ОТТ-платформ і традиційного ТБ”.

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, яка також є одним з авторів проєкту закону про медіа, зауважила, що “це рамковий законопроєкт, який фактично кодифікує та осучаснить усе українське медійне законодавство, яке “застрягло”, в кращому випадку, у 2000-их роках”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-