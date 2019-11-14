Голова НСЖУ прокоментував представлений Ткаченком законопроєкт про медіа

У презентованій концепції проєкту “Закону про медіа” влада зміщує пріоритети, фактично чуємо про розширення репресивного певного арсеналу у влади.

Про це під час брифінгу в четвер сказав голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ), член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України Сергій Томіленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Безпосередньо щодо тих конкретних ідей, що озвучувалися або паном міністром, або головою парламентського комітету... Зокрема, вони використовували трибуну парламентських слухань із питань безпеки журналістів, що відбулися минулого тижня, то знову ж таки сьогодні, я вважаю, трохи зміщує влада пріоритети, коли вона формулює найнагальніші питання і куди вона докладає свою енергію. Бо фактично ми чуємо більшою мірою питання про розширення репресивного певного арсеналу у влади, про те, що стоїть питання криміналізації за недостовірну інформацію, за фейки, за введення суспільства в оману, стоїть питання про запровадження штрафів, блокування діяльності медіа, які були збиткові три роки в Україні...”, - сказав Томіленко.

За його словами, непропрацьовані ідеї, які можуть призвести до погіршення ситуації.

“Я вважаю, що все ж таки пріоритетом мають бути захист журналістів і безпека, боротьба з безкарністю, з тими атаками на журналістів, які вже відбулися. І відповідно, коли ми отримаємо прецеденти захисту, в нас виникатиме довіра і ми переходимо на інший рівень, а поки що нас хочуть захищати словами про те, що якщо буде погроза, то журналіст звертається, і йому забезпечать особисту охорону”, - додав Томіленко.

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На його переконання, таку норму буде дуже складно реалізувати на практиці.

“Якщо журналісти почнуть говорити про ті погрози, які в соцмережах вони щодня отримують, ... то в нас, вибачте, поліцейських не вистачить, які будуть їх охороняти за цим декларативним законом”, - додав голова НСЖУ.

Водночас він наголосив на відсутності тексту проєкту закону, що обговорюється.

"Є певні слайди, які називаються концепцією... І це нас так само тривожить. Ми прихильники максимально широких відвертих дискусій, відповідно - залучення до обговорення всіх сторін, всіх учасників, залучення експертів, залучення міжнародних фахівців і, відповідно, після цього ми маємо на довірі виходити до зміни законодавства", - зауважив Томіленко.

На думку Томіленка, влада має відмовитись від "експрес-режиму" щодо законодавчого регулювання діяльності медіа в Україні та проводити широкі консультації.

"Ключовий висновок, або ж порада: влада має відмовитись від експрес-режиму щодо цього законодавства, не встановлювати рекордні терміни, коли ми не бачимо цього закону як такого. Загалом - перейти в режим широких консультацій, чесного обговорення", - зазначив він.

Томіленко вважає, що законодавче регулювання роботи ЗМІ варто проводити у два етапи: спочатку внести необхідні зміни в чинне законодавство, при цьому не намагаючись "зробити один мегазакон, який буде недосконалим"; згодом - провести другу стадію обговорення усіх суперечливих ініціатив.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує законодавчо визначити умови настання кримінальної відповідальності за поширення медіа дезінформації, про що йдеться в концепції "Закону про медіа", яку було презентовано 13 листопада.

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Раніше Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".

У свою чергу, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не збирається регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.