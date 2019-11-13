У Раді хочуть, аби Netflix і Dicovery переходили на українську

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує законодавчо визначити вимоги щодо частки національного продукту та запровадження української мови в ефірі таких телеканалів і каталогів програм іноземних країн, як Netflix і Dicovery.

Про це поінформував голова комітету Олександр Ткаченко під час презентації концепції «Закону про медіа», який розробляється членами комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окрім реєстрації, очевидно, має постати питання про частку національного продукту на цифрових платформах. Тому що в Європейському Союзі така регуляція вже існує — і той самий Netflix має випускати щонайменше 30% продукції, яка виготовлена в ЄС. Те саме питання постає й щодо мови. Наша країна наразі не такий вигідний ринок, щоб ці провайдери запроваджували українську мову, але ми цього хочемо... Безперечно, це додаткові витрати для них, але українці мають право дивитися їхній продукт українською мовою”, - зазначив Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, повинен юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.