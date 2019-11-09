Бородянський: Слова в указі Зеленського про стандарти новин – непорозуміння

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевняє, що уряд не збирається регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.

Про це міністр повідомляє у Facebook.

"Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в Указі президента слів про встановлення «вимог та стандартів новин». Це термінологічне непорозуміння, яке виникло через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти", - пише Бородянський.

Бородянський уточнив, що саме мається на увазі в указі Президента Зеленського.

"Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором", – запевнює міністр культури, молоді та спорту.

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Як повідомлялось, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".