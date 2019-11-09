Бородянський: Слова в указі Зеленського про стандарти новин – непорозуміння
Про це міністр повідомляє у Facebook.
"Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в Указі президента слів про встановлення «вимог та стандартів новин». Це термінологічне непорозуміння, яке виникло через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти", - пише Бородянський.
Бородянський уточнив, що саме мається на увазі в указі Президента Зеленського.
"Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором", – запевнює міністр культури, молоді та спорту.
Як повідомлялось, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".