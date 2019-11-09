Зеленський доручив розробити загальний стандарт новин у ЗМІ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити та внести на розгляд до ВР законопроєкти щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної інформації та її спростування.

Відповідний указ №837/2019 розміщений на сайті глави держави.

До 31 грудня 2019 року Кабміну доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкти " щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає нинішнє інформаційне поле “замінованим”. За його словами, окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика інколи переповнена ненавистю. Зеленський запропонував “усім суспільством глибоко вдихнути-видихнути й поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів”.