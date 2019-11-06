У Раді пройшли слухання щодо безпеки діяльності журналістів

У сесійній залі Верховної Ради відбулися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з порядком проведення слухань, із доповідями виступили, зокрема, власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, голова Національної поліції Ігор Клименко, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, очільники парламентських комітетів - з питань свободи слова Нестор Шуфрич, з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, з питань правової політики - Ірина Венедіктова, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, представники Генеральної прокуратури і Міністерства оборони.

Парламентські слухання у Верховній Раді / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Крім того, під час слухань були заплановані виступи представників міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства та українських журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 вересня ухвалила постанову "Про проведення парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" 6 листопада 2019 року".