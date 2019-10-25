МВС щокварталу звітуватиме про розслідування злочинів проти журналістів

Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів.

Про це повідомив у п'ятницю у Facebook голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів. Також МВС уповноважує заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та голову Національної поліції Ігоря Клименка координувати зусилля МВС та Нацполіції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності", - зазначив голова НСЖУ.

Томіленко також повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповідні доручення дав під час зустрічі з ним. На зустрічі також обговорювалася підготовка до майбутніх парламентських слухань з безпеки журналістів, які пройдуть 6 листопада.

"Призначити у структурі МВС осіб високого рівня, відповідальних за ефективність розслідування злочинів проти журналістів, та регулярно звітувати про зусилля щодо захисту медійників – головні ініціативи НСЖУ, яка від липня 2017 року вимагала призначення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів", - йдеться у повідомленні.

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За словами Авакова, Міністерство внутрішніх справ відкрите до діалогу щодо покращення безпеки українських журналістів. "Перед Національною поліцією ставимо завдання запровадити режим ефективного оперативного реагування на факти перешкоджання (діяльності - ред.) журналістів", - додав міністр.

За даними Томіленка, Аваков також погодився забезпечити персональне реагування на перелік резонансних нападів на журналістів у регіонах, який підготувала НСЖУ.

"Професія журналіста в Україні є небезпечною, а безкарність за напади – системною. Мета і парламентських слухань, і нашого діалогу з МВС одна – захистити журналістів. Для цього мають з’явитися прецеденти ефективних розслідувань атак на журналістів та вагомого покарання нападників", - наголосив Томіленко.

Серед переліку справ, який НСЖУ передала для ретельного відпрацювання МВС, зокрема, справа підпалу автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському Дніпропетровської області, жорстокого побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові, напад радикалів на агентство Укрінформ, стрілянина по прес-центру газети "Новий день" у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині та Одещині. Окремо має пройти належне службове розслідування факту побиття фотокора Ігоря Єфімова співробітниками міліції у часи Євромайдану в лютому 2014-го року.