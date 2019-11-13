Комітет ВР пропонує прописати у законі кримінальну відповідальність за "дезу"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує законодавчо визначити умови настання кримінальної відповідальності за поширення медіа дезінформації.

Про це йдеться в концепції "Закону про медіа", яку було презентовано 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, пропонується притягувати медійників до кримінальної відповідальності за умисне поширення дезінформації, коли наявна шкода від поширення такої інформації; за умисне поширення дезінформації на замовлення, у тому числі, за відсутності реальної шкоди; за систематичне умисне поширення дезінформації; за пропаганду та виправдання тероризму та ненависті (мова ненависті).

Також передбачається посилення "права на відповідь" та "права на спростування", разом із відповідальністю за ненадання такого права. Заохочення добровільного спростування дезінформації, ідентифікація інформації, яка спростовується, а також розміщення посилання на першоджерело поширюваної інформації.

Голова профільного комітету Олександр Ткаченко підкреслив, що в Україні вже на часі не лише дискусія, а й законодавче регулювання щодо поширюваної в медіа інформації.

"Я буду останнім, хто говоритиме про необхідність запроваджувати якісь обмежувальні рамки. Але регулювання в цій сфері і визначення термінів, що є дезінформацією, що є фейками має врешті відбутися. Це глобальний дискурс, і ми не можемо стояти осторонь, вдаючи, ніби такої проблеми не існує", – зауважив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk Потураєв повідомив, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.