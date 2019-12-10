Ткаченко прокоментував появу законопроєкту про скасування "мовного" закону

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Ткаченко прокоментував внесення до парламенту його колегою Максимом Бужанським законопроєкту щодо скасування закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

“Народні депутати вправі реєструвати будь-які законопроєкти. В парламенті на це немає цензури. Але не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом від «Слуги народу», є позицією фракції та має розглядатися відповідним комітетом, в даному випадку - з питань гуманітарної та інформаційної політики, який я очолюю”, - зазначив Ткаченко, додавши, що цього документа ще немає на сайті парламенту.

Він додав, що поспіх колеги в цьому чутливому питанні не підтримує.

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“Позиція Президента України і партії «Слуга народу» полягає в тому, що мова більше ніколи не буде питанням, яке розділяє Україну. Усі попередні два десятиліття українці не змогли збудувати країну, про яку мріють, саме через те, що постійно сперечалися як не про релігію, так про мову та історію. Ми перегортаємо цю сторінку та формуємо новий порядок денний, який об’єднає усіх. Це – сильна та заможна, незалежна, європейська Україна, у якій комфортно і безпечно усім”, - підкреслив Ткаченко.

Депутат запевнив, що офіційні висновки Венеційської комісії щодо закону про мову будуть розглядатися разом з міністром культури, молоді та спорту, з уповноваженим із захисту державної мови, причому - виключно в юридичній площині.

Раніше народний депутат від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський повідомив у Facebook, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. На сайті ВР наразі немає даних про реєстрацію відповідного законопроєкту.