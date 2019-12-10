Мовний омбудсмен прокоментувала рекомендації Венеціанської комісії

Україна зверне увагу на рекомендації Венеціанської комісії щодо "мовного закону", у тому числі й щодо дотримання прав нацменшин.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова сказала на прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна, як правова держава, буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі. Зокрема, готується закон про нацменшини. І от там всі ці побажання будуть прийняті до розгляду. Очевидно, ще буде готуватися відповідь офіційна. Репліки наші на ці зауваження. Тому працюємо. Закон є. Він чинний. Ми маємо його виконувати", – сказала Монахова.

Водночас вона зазначила, що висновки , побажання та рекомендації Венеціанської комісії є важливими.

"Комісія відзначила, погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають, що в законі позитивним є те, що, зокрема, закладена можливість будь-якого громадянина України вивчити державну мову" наголосила мовний омбудсман.

За словами уповноваженого, для вивчення української мови будуть створені безкоштовні курси, будуть створювати передумови для того, щоб люди самі захотіли її опанувати.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада було ухвалено доповідь Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) щодо мовного закону. Там йдеться про те, що Закон України про забезпечення функціонування української мови не забезпечує балансу щодо збереження мовних прав національних меншин.