Мовний омбудсмен назвала своє “завдання номер один”

Завдання уповноваженого із захисту державної мови полягає у забезпеченні прав громадян на здобуття інформації та послуг українською, а не у тому, щоб якимось чином карати їх.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова сказала на пресконференції ц вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моє основне завдання як уповноваженого із захисту державної мови, полягає у тому, щоб забезпечити права громадян України та здобуття інформації та послуг державною мовою. Це завдання номер один", - сказала Монахова.

За її словами, те, якою мовою людина спілкується у побуті, - це її особистий вибір, за який не може бути покарання. Але якщо людина як громадянин звертається до держави із проханням захистити, навчити, вилікувати, надати роботу, то тут держава вимагає використання саме української мови. "Українська мова - це інструмент залучення людини у суспільство. Це можливість вступити до українських університетів, потрапити на державну службу, це можливість служити український армії", - зазначила вона.

Уповноважений із захисту державної мови наголосила, що кримінальної відповідальності за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачена, але є адміністративна. "Це штрафи різного рівня, від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів. На сьогодні це приблизно 9800 - 11 900 грн", - уточнила Монахова.

Мовний омбудсмен зазначила, що стати до виконання своїх обов'язків зможе через пів року, а поки що працюватиме над тим, щоб запустити роботу свого секретаріату.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.