Комітет Ради рекомендує ухвалити за основу проєкт закону про медіа

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №2693 "Про медіа".

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою законопроєкту є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне.

Ухвалення цього документа має створити сучасні європейські умови для задоволення інформаційних потреб громадян України, ефективного розвитку сфери надання аудіовізуальних медіа сервісів з використанням нових технологій.

У законопроєкті визначено терміни у сфері медіа, такі як “аудіовізуальне медіа”, “друковане медіа”, “онлайн-медіа” тощо.

Окремим розділом пропонується визначити обмеження, пов’язані зі збройною агресією, які діють із моменту визнання Верховною Радою певної держави державою-агресором (державою-окупантом) і до моменту прийняття рішення про скасування цього статусу.

Зокрема, пропонується забороняти поширювати в медіа матеріали, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором, та їх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною збройну агресію, анексію території України, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, зокрема і публічне заперечення зазначених дій.

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Згідно із законопроєктом, Національна рада відмовлятиме в реєстрації іноземного лінійного медіа, що зареєстроване в державі-агресорі або якщо виявлено ознаки того, що редакційний контроль здійснюється фізичними або юридичними особами – резидентами держави-агресора.

Також передбачається запровадження спільного регулювання у сфері медіа - як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання. Предметом спільного регулювання є визначення вимог до поширення інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації. При цьому суб’єкти у сфері медіа добровільно беруть на себе обов’язок дотримуватись цих вимог, а Національна рада визнає, що ці вимоги є достатніми для забезпечення суспільних інтересів.

Водночас передбачається створення органу спільного регулювання у формі громадської спілки, що є юридичною особою, засновниками якої є ліцензіати та реєстранти, а також їх галузеві об’єднання.

Законопроєктом також встановлюються заходи реагування та санкції за порушення законодавства у сфері медіа. Зокрема, пропонується визначити “припис” новим видом санкцій.

Як повідомлялося, законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він складається зі 124 статей.