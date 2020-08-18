В Україні щорічно випускають близько 11 тисяч студентів-медиків – Степанов

Щороку українські заклади вищої освіти випускають близько 11 тисяч майбутніх працівників медицини.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 18 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Щороку заклади вищої освіти випускають близько 11 тисяч майбутніх працівників медичної галузі. Це люди, які йдуть в інтернатуру і стають вже лікарями за конкретною спеціальністю. У нас було затверджено новий порядок навчання в інтернатурі, в який спосіб це відбувається, були затверджені відповідні бази стажування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ розглядає можливість того, щоб базами стажування інтернів ставали провідні медзаклади України.

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Степанов додав, що зараз настав той час, коли Україні дуже потрібні висококваліфіковані медичні працівники.

Як повідомлялося, навесні Степанов заявив, що після впровадження другого етапу реформи охорони здоров’я українська система медичної освіти постала перед низкою проблем. Для їхнього вирішення у МОЗ створять постійно діючий орган, до складу якого увійдуть керівники освітніх медичних установ.