Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери у СІЗО

Міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування послугами платних камер у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою ("Послуга наперед").

Про це повідомляється на сайті "Онлайн-будинок юстиції".

У повідомленні пояснюється, як замовити таку послугу у Київському слідчому ізоляторі, Львівській установі виконання покарань (№19), Чернігівському СІЗО, Вільнянській установі виконання покарань та інших подібних закладах.

Зокрема, вартість такої послуги у Київському СІЗО становить 2000 грн за добу, 8000 грн - за тиждень, 12000 грн - за місяць; у Львівській установі виконання покарань 1000 грн за добу, 3500 грн - за тиждень, 4000 грн - за місяць; у Чернігівському СІЗО - 500 грн за добу, 1600 грн - за тиждень, 3500 грн - за місяць; у Вільнянській установі виконання покарань - 550 грн за добу, 1930 грн за тиждень, 3300 грн - за місяць.

Водночас у Запорізькому СІЗО вартість такої послуги становить 570 грн за добу, 2000 грн - за тиждень, 3400 грн - за місяць; у Дніпровській установі виконання покарань (№ 4) - 880 грн за добу, 2200 грн - за тиждень, 3060 грн - за місяць; у Харківському СІЗО - 1000 грн за добу, 3500 грн - за тиждень, 3750 грн - за місяць; у Сумському СІЗО - 600 грн за добу, 2000 грн - за тиждень, 4100 грн - за місяць.

Також пропонується форма оплати за таку «Послугу наперед».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

ФОТО З TWITTER МІН’ЮСТУ