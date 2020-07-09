E-Health: МОЗ розробляє електронну систему медичних висновків

Міністерство охорони здоров'я розробляє базовий функціонал електронних медичних висновків.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз в електронній системі охорони здоров'я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це революційна історія для нашої медицини, тому що всі ті висновки, які отримуються в паперовій формі, мають бути в майбутньому в електронному вигляді. Це скоротить нам час, надасть нам зручність, і ми можемо далі з цим працювати", - сказав Кучер.

Він зазначив, що одним з таких висновків є тимчасові зразки листків непрацездатності, які ще називають лікарняними. За його словами, наразі в розробці - електронний висновок про народження дитини в рамках проєкту E-малятко.

"Це перші висновки, які зараз йдуть у черзі на реалізацію. Такі висновки будуть створюватися лікарем на підставі медичних даних через кабінет системи E-Health відповідно до того, якою медичною системою користується лікар у своєму медзакладі. Це буде уніфікована система, і ми робимо максимально все для того, щоб лікарям це було зручно та швидко", - сказав Кучер.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що виникли через пандемію COVID-19.