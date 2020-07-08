МОЗ готує зміни до закону про державні фінансові гарантії медобслуговування

Міністерство охорони здоров'я готує зміни до закону про державні фінансові гарантії медобслуговування.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми почали готувати ті зміни, які вважаємо за необхідне внести для того, щоб у нас була реформована медицина", - сказав Степанов.

За його словами, це стосуватиметься і визначення віку дітей.

Він також поінформував, що медична рада, нещодавно створена при МОЗ, буде охоплювати весь спектр проблемних питань, які є в українській медичній сфері. Степанов нагадав, що до складу медичної ради входять не лише спеціалісти вузьких галузей, наприклад такі, як інфекціоніст Ольга Голубовська, кардіохірурги Борис Тодуров та Василь Лазоришинець, а й головні лікарі районних, обласних лікарень.